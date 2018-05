Unicef, Festa della Mamma: nuovo studio sull'allattamento -7

Roma, 10 mag. - Per celebrare la Festa della mamma (il prossimo 13 maggio), l`UNICEF Italia ha lanciato la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi "Ogni bambino è VITA" a sostegno di progetti prenatali e postnatali in 10 paesi - Bangladesh, Etiopia, Guinea Bissau, India, Indonesia, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan e Tanzania - dove la povertà estrema causa gravi carenze nelle infrastrutture mediche e la mortalità per cause neonatali è tra le più alte al mondo.

