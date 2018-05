Unicef, Festa della Mamma: nuovo studio sull'allattamento -5

mag. - Attraverso la sua campagna globale, Every Child ALIVE, - in Italia, "Ogni bambino è VITA" - che ha l`obiettivo di chiedere soluzioni per tutti i neonati del mondo, l`UNICEF chiede ai governi, al settore privato e alla società civile di:

Incrementare i fondi e la sensibilizzazione per far aumentare i tassi di allattamento dalla nascita fino a due anni;

Attuare quadri legislativi forti per regolare la vendita di latte artificiale e altri sostituti del latte materno, come biberon o tettarelle;

Garantire congedi familiari retribuiti e attuare politiche di allattamento sui posti di lavoro, comprese le pause per l'allattamento;

Implementare i "10 passi per l'allattamento" nelle strutture per la maternità e garantire latte materno ai neonati malati;(Segue)