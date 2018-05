Unicef, Festa della Mamma: nuovo studio sull'allattamento -4

Roma, 10 mag. - "Sappiamo che è meno probabile che le madri ricche nei paesi poveri allattino, ma, in qualche modo paradossalmente, i segnali che vediamo indicano che nei paesi ricchi sono i poveri ad avere meno probabilità di allattare", ha continuato Shahida Azfar, Vicedirettore generale ad interim dell`UNICEF. "Queste disparità nell`allattamento rispetto ai livelli di reddito indicano che i paesi, a prescindere dal livello di ricchezza, non stanno informando e rendendo ogni madre in grado di poter allattare i suoi bambini".

I fattori che conducono a tassi di allattamento più alti variano. Paesi come l`India e il Vietnam hanno messo in atto politiche forti per proteggere e promuovere l`allattamento. Altri paesi, come il Turkmenistan, hanno tassi molto alti di madri che partoriscono in ospedali amici dei bambini. Quasi tutte le madri in Nuova Zelanda e Sri Lanka partoriscono in strutture amiche dei bambini. Inoltre, i contesti politici e culturali, che comprendono il supporto dei padri, delle famiglie, degli impiegati e delle comunità, giocano un ruolo decisivo.(Segue)