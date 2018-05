Unicef, Festa della Mamma: nuovo studio sull'allattamento -3

Roma, 10 mag. - "L`allattamento è il miglior regalo che una madre, ricca o povera, possa fare al suo bambino e a se stessa", ha dichiarato Shahida Azfar, Vicedirettore generale ad interim dell`UNICEF. "Celebrando la Festa della Mamma, dobbiamo dare a tutte le madri del mondo il supporto di cui hanno bisogno per allattare".

Tuttavia, i dati mostrano che nei paesi a basso e medio reddito, le disparità di ricchezza influenzano il periodo in cui una madre continuerà ad allattare il bambino. I bambini delle famiglie più povere hanno tassi di allattamento fino a 2 anni superiori di circa 1,5 volte ai tassi delle famiglie più ricche. Le disparità sono più diffuse in Africa occidentale e centrale e in America Latina e nei Caraibi, dove i bambini delle famiglie più povere hanno tassi di allattamento a 2 anni circa doppi rispetto a quelli delle famiglie più ricche.(Segue)