Unicef, Festa della Mamma: nuovo studio sull'allattamento

Roma, 10 mag. - Secondo un nuovo studio dell`UNICEF lanciato oggi, il numero di bambini che non vengono allattati resta ancora alto, in particolare nei paesi più ricchi. Nel mondo, circa 7,6 milioni di bambini ogni anno non vengono allattati. Lo studio mostra che, anche se il latte materno salva vite, protegge i bambini e le madri da malattie letali e contribuisce a raggiungere un QI più alto e risultati scolastici migliori, circa il 21% dei bambini nei paesi ad alto reddito non sono mai stati allattati. Nei paesi a basso e medio reddito questo tasso è del 4%.(Segue)