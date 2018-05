Mosca, 10 mag. - La Germania ha accusato l'Iran di "provocazione" per aver sparato decine di razzi e missili contro le posizioni israeliane sulle Alture del Golan. "Questi attacchi rappresentano una seria provocazione che condanniamo con forza. Come abbiamo sempre sottolineato, Israele ha il diritto di difendersi", ha detto la portavoce del ministero degli esteri tedesco, aggiungendo che è "cruciale che non vi sia una ulteriore escalation". (fonte afp)