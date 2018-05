Avast sbarca alla Borsa di Londra, casa antivirus vale 2,74 mld

Roma, 10 mag. - Avast vale 2,74 miliardi di dollari: la stima sul controvalore della società ceca di cybersicurezza, nota al grande pubblico per l'antivirus gratuito, deriva dal prezzo stabilito per lo sbarco sulla Borsa di Londra la prossima settimana, un 25,3% del capitale a 2,50 sterline per azione. su questa base, secondo il quotidiano, il gruppo ha una valorizzazione complessiva di 2,4 miliardi di sterline.

L'amministratore delegato Vince Steckler ha parlato di "pietra miliare" con l'Ipo (Initial public offering) e si è detto fiducioso che la quotazione aiuterà a sostenere la futura crescita della società.