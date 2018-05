Di Maio-Salvini: significativi passi avanti, chiusura a breve

Roma, 10 mag. - L`incontro tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, presenti anche Vincenzo Spadafora e Giancarlo Giorgetti, si è svolto in un "clima positivo per definire il programma e le priorità di governo. Già oggi pomeriggio si terrà la prima riunione con i responsabili tecnici dei diversi settori MoVimento 5 stelle e Lega". È quanto si legge in una nota congiunta firmata da Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Quanto alla composizione dell`esecutivo e al nome del premier "sono stati fatti significativi passi in avanti nell`ottica di una costruttiva collaborazione tra le parti con l`obiettivo di definire tutto in tempi brevi per dare presto una risposta e un governo politico al Paese".