Governo, Mulè (FI): non chiediamo nulla, non vogliamo poltrone

Roma, 10 mag. - "I giochi sono fatti, Silvio Berlusconi ha fatto in maniera trasparente il responsabile, il passo di lato. Adesso vediamo che governo sarà, quale sarà il programma, quali saranno i ministri, quale sarà il presidente del Consiglio. Da parte di Berlusconi c`è stato l`ennesimo atto da vero statista. Forza Italia non chiede nulla, è fuori dal governo, non ha nessuna poltrona, abbiamo chiarito che non concorriamo alla corsa alla presidenza delle commissioni parlamentari. Non abbiamo chiesto la presidenza delle commissioni bicamerali, non abbiamo chiesto nulla. Sul tavolo c`è solo un atto di enorme, infinita responsabilità del presidente Berlusconi, in cambio di nulla". Così a Sky TG24 Mattina Giorgio Mulè, portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, in merito alla scelta del suo partito di astenersi per consentire la nascita di un nuovo governo M5S-Lega. "Si diceva - ha proseguito Mulè - che Berlusconi era l`ostacolo? Bene, è stato rimosso".

In merito alla possibilità che Forza Italia possa esercitare qualche tipo di veto sul nuovo governo, Mulè ha spiegato: "non c`è e non può esserci un potere di veto. Guai se ci fosse. Noi daremo l`appoggio a tutte quelle leggi che vanno nella direzione dell`interesse degli italiani". "Berlusconi si è messo al fianco del Presidente della Repubblica rispetto al richiamo alla responsabilità - ha concluso Mulè -, ora c`è una responsabilità enorme che è quella di avere la capacità di fare un governo".