Banche, Bankitalia: segnali di ripresa ma restano... -2

Roma, 10 mag. - "Il recupero di redditività non è completo - ha aggiunto il vicedirettore generale di Bankitalia - lo sarà soltanto quando la capacità degli intermediari di generare valore tornerà in linea con i rendimenti richiesti dagli investitori per acquistare le azioni bancarie (il cosiddetto costo del capitale). Si tratta di un problema comune alla maggior parte dei paesi europei, ma che da noi è aggravato dal lascito della crisi. È bene che le nostre banche approfittino del favorevole contesto congiunturale per rafforzare i bilanci".

Per farlo occorre "prima di tutto continuare ad alleggerire la zavorra dei prestiti deteriorati. Se ne discute in Europa e la posizione della Banca d`Italia è chiara: una ulteriore riduzione dei crediti deteriorati è non solo utile, ma anche necessaria per aumentare la trasparenza dei bilanci, per ridurre il costo del capitale, per avere un sistema bancario più forte e più patrimonializzato".

Secondo Panetta "il problema non è se, ma come conseguire tale risultato. Anche su questo la nostra posizione è chiara: la pulizia dei bilanci deve avvenire con rapidità, alla velocità massima possibile, ma senza eccedere il limite di velocità rappresentato dalla capacità del mercato di assorbire i crediti deteriorati a prezzi non lontani dal loro valore economico. Eccessi di zelo che spingessero oltre tale limite provocherebbero delle svendite che indebolirebbero le banche italiane in termini patrimoniali e 6 rispetto ai concorrenti esteri. In base alle analisi disponibili - ha concluso - gli effetti negativi per il nostro sistema bancario e per l`economia italiana non sarebbero modesti, come pure alcuni hanno ipotizzato; sarebbero, al contrario, assai gravi".