Faraone (Pd): spazio per chi non si riconosce in governo populisti

Roma, 10 mag. - "In Italia si sta delineando un quadro nuovo. Le forze politiche che in Germania sono al governo con la grande coalizione e che si richiamano al Pse e al Ppe, in Italia sono tutte all`opposizione e i populisti sono tutti al governo. In questo quadro, credo, che nel Paese si possa aprire uno spazio politico nuovo e diverso che guardi ai cittadini e non al ceto politico, per costruire percorsi con quel 50% di elettori che non si riconosce nel governo dei populisti. Noi quello spazio politico lo dobbiamo conquistare tutto". Così Davide Faraone, senatore del Pd, ad Agorà, su Rai Tre.

"Nessuno è contento di un governo M5S e Lega - ha aggiunto - ma quello che si è verificato in 65 giorni si poteva benissimo fare in 65 secondi, perché le forze politiche che stanno andando al governo sono simili, hanno le stesse idee, gli stessi programmi. Noi avremmo voluto volentieri vincere le elezioni, il nostro obiettivo era di vincerle, ma ci sta in democrazia che chi perde le elezioni vada all`opposizione. Noi siamo una forza democratica, abbiamo governato il Paese, siamo stati sconfitti e faremo l`opposizione costruendo le condizioni per tornare a vincere. Tocca a Salvini e Di Maio governare e fare quello che hanno promesso in campagna elettorale".