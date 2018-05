De Girolamo (Fi): da Berlusconi scelta responsabile per il Paese

Roma, 10 mag. - "Non ci sono più alibi arrivati a questo punto, e Fi non ha più alcuna responsabilità". Lo ha affermato ad Omnibus su La7 l`ex deputata azzurra Nunzia De Girolamo.

"Silvio Berlusconi in maniera politicamente molto matura e con generosità verso la coalizione, ha detto che non voterà questo Governo e la fiducia ai 5 Stelle. Che possa avere avuto dubbi è normale. C`è un Berlusconi che ragiona con la pancia e uno che lo fa con la testa. E ora ha prevalso la responsabilità di consentire la nascita di questo Governo, nel rispetto della volontà popolare, con una chiara collocazione all`opposizione. Noi quindi non ostacoliamo questo percorso governativo che si prospetta, ma rimangono temi preoccupanti su cui resta difficile andare d`accordo, nonostante Di Maio sia un foglio bianco che dice tutto e il contrario di tutto".

A giudizio di De Girolamo, "penso che sui temi del programma ci possa essere un vero scontro: dall'immigrazione all'Europa, ma anche sulla giustizia, tasse e lavoro che è il vero tema cardine del nostro Paese. Però, se dietro Salvini c`è Salvini e la Lega, dietro Di Maio non c`è Di Maio, ma Grillo, la piattaforma Rousseau, Casaleggio e tanti interessi di cui forse parleremo tra dieci anni. Non so quanta libertà ci sarà quindi nell`elaborazione del programma comune", conclude De Girolamo.