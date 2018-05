Banche, Bankitalia: segnali di ripresa ma restano vulnerabilità

Roma, 10 mag. - Il sistema bancario "sta gradualmente superando le difficoltà degli scorsi anni. Vi sono più segnali di ripresa, anche se i progressi rimangono diseguali e persistono aree di vulnerabilità". Lo ha affermato il vicedirettore generale della Banca d`Italia, Fabio Panetta, in occasione di un seminario su 'Il sistema bancario italiano nel quadro dell`Unione bancaria europea'.

"Il credito al settore privato è tornato a crescere dalla fine del 2016 - ha proseguito - la lentezza che tuttora caratterizza la sua dinamica è in larga parte attribuibile alla bassa domanda. Il rischio di credito si sta riducendo: i nuovi prestiti deteriorati, in calo dal 2014, sono ridiscesi sui valori pre-crisi. Le vendite di partite deteriorate sono via via cresciute, fino a superare i 30 miliardi nel 2017, e stanno contribuendo a ridurre lo stock".

Includendo le cessioni che saranno completate nei prossimi mesi, ha riferito, la consistenza dei crediti deteriorati netti scenderà a 130 miliardi - un terzo in meno rispetto al massimo del 2015 - e al 7,2 per cento degli impieghi totali, quattro punti percentuali meno che nel 2015. La situazione delle singole banche è oggi "meno eterogenea che in passato, anche se in più casi il peso delle esposizioni deteriorate rimane elevato".