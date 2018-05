Malpezzi (Pd): da Di Maio cambio totale di rotta su Berlusconi

Roma, 10 mag. - "Sono giorni complessi per il M5S e questo lo comprendo. Ma assistere a cambi totali di rotta è uno spettacolo avvilente. Luigi Di Maio ha affermato tutto e il contrario di tutto in questi due mesi e per fortuna ormai è documentabile ogni cosa su Twitter, su Facebook, sui giornali, sulle agenzie. Dichiarare 'noi mai con Berlusconi' e poi ritrovarsi a dire, come ha fatto ieri, 'non poniamo alcun veto su Berlusconi', ha del paradossale. Ormai le parole non contano più nulla. Assistiamo esterrefatti alla totale mancanza di coerenza e di affidabilità da parte del Movimento 5 Stelle. Un partito pronto a tutto pur di andare al Governo". Lo dichiara la senatrice del Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del Gruppo.