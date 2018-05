Padoan: riciclaggio diffuso, volume illecito fra 7 e 12% Pil -2

Roma, 10 mag. - Poi, ha aggiunto il ministro Padoan, "ci sono narcotraffico e usura che forniscono, per così dire, il 15% e poi tutte le altre fonti di reato che assommano al 10%".

In ministro ha sottolineato poi che "particolare interesse merita in diffondersi dell'economia digitale, che riguarda tutti i fenomeni dell'economia sia domestica che internazionale. Assistiamo - ha osservato - a una diffusione veloce di nuove tecnologie. Le nuove tecnologie cambiano i comportamenti e alterano gli incentivi. In qualche caso creano nuovi incentivi, in qualche caso nuovi mondi, nuove opportunità e nuovi problemi".

Quindi, ha proseguito il ministro, "in un contesto globale la lotta all'evasione e al ricliclaggio sono complesse da perseguire. Bisogna trovare una forma di sinergia fra le diverse forme di lotta ma anche a livello internazionale. Bisogna trovare una forma di cooperazione. Questo punto è in agenda a livello internazionale da molto tempo. Ci sono sforzi importanti per raggiungere forme di cooperazione ma si fa anche molta fatica". Tuttavia, ha aggiunto, "in campo fiscale la cooperazione internazione ha raggiunto risultati che in altri campi sono ben lungi da essere raggiunti, si è creata non solo una volontà alla coperazione ma anche un'abitudine alla cooperazione. E' una richezza su cui dobbiamo lavorare".

Infine, il ministro ha concluso esortando chi continuerà a proseguire in questa direzione. "Chiederei sommessamente a chi continuerà di fare questa riflessione: quello che facciamo non è solo lo svolgimento di queste attività, ma la costruzione di un sistema di legalità".