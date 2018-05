Ue, Mattarella: solidarietà esordi è ormai stagnante... -3

Fiesole (Firenze), 10 mag. - Mattarella guardando all'euroscettismo ha ribadito che "non possiamo ignorare questo stato di fatto, né sottacere quanto sia diffusa, fra i cittadini europei, la convinzione che il progetto comune abbia perso la sua capacità di poter realmente venire incontro alle aspettative crescenti di larghi strati della popolazione; e che non riesca più ad assicurare adeguatamente protezione, sicurezza, lavoro, crescita per i singoli e le comunità".

"Se è stata la solidarietà a rendere possibile l'avvio della nostra unione, non è senza significato tornare a quel legame - quasi primordiale - per affrontare i problemi odierni" tanto più, ha aggiunto, che "tutti sanno che nessuna delle grandi sfide, alle quali il nostro continente è oggi esposto, può essere affrontata da un qualunque Paese membro dell'Unione, preso singolarmente". "Per affermare reale sovranità sul terreno dei diritti e delle libertà dei cittadini e su quello della cornice di sicurezza in cui organizzare la propria vita. Per governare in modo appropriato la "frontiera europea" con efficacia e umanità - ha concluso Mattarella -. Per assicurare la nostra sovranità alimentare e quella sul terreno della digitalizzazione, della gestione dei "big data". La risposta a tutti questi difficili test è una sola: Unione Europea".