Eni, Marcegaglia: su depistaggio piena chiarezza, lontano da noi

Roma, 10 mag. - Eni "è estranea a qualsiasi ipotesi di reato e a presunti depistaggi e non risulta attualemente indagata e intende fare piena chiarezza sulle vicende". Lo ha sottolineato la presidente, Emma Marcegaglia in riferimento alle indagini su attività di depistaggio che riguardano "il chief gas marketing and power office di Eni nella sua precedente qualità di capo della direzione legale".

"La società ha affermato la propria etraneità a qualsiasi ipotesi di reato e a presunti depistaggi, non risulta attualmente indagata - ha detto Marcegaglia - e intende fare piena chiarezza sulle vicende. Ove mai i fatti fossero sussistenti, la società si considera parte danneggiata e si riserva ogni inziativa nei confronti di qualsivoglia responsabile, in ogni sede, a tutela della propria reputazione".

"Si tratta di fatti lontanissimi dalla cultura Eni. Pertanto qualora emergessero fatti - ha aggiunto - anche solo in violazione del cosice etico, imputabili a persone della società, non vi sarà alcuna tolleranza. Analogo comportamento sarà tenuto rispetto a tutti i fatti oggetto di indagini della magistratura".