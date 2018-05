De Pasquale e Deiana:Confassociazioni protagonista 2 eventi a Roma

Roma, 10 mag. - "Nella sua spinta costante verso il suo essere la Rete delle Reti CONFASSOCIAZIONI persegue il suo obiettivo con una grandissima attenzione al mondo femminile. Lo farà il pomeriggio dell`11 maggio presso la Camera dei Deputati con il convegno "Come l`innovazione tecnologica può contribuire all`innovazione sociale: il valore aggiunto del mondo femminile" confermando il sodalizio con la Fidapa Bpw Italy e, in particolare, con la Sezione Roma Campidoglio, presieduta da Laura Giannuzzi. Sezione con la quale nel 2016 al Senato, con i Presidenti della Commissione Lavoro dei due rami del Parlamento, abbiamo già organizzato un importante evento per analizzare il cosiddetto "Statuto del lavoro autonomo", oggi Legge 81/2017". Lo ha dichiarato in un comunicato Federica DE PASQUALE, Vice Presidente CONFASSOCIAZIONI con la delega alle Pari Opportunità.

"Convinti della perfetta sintonia che si è creata con uno degli organismi più rappresentativi del mondo femminile, quale appunto la Federazione Nazionale Donne Arti Professioni e Affari, che in Italia rappresenta 11 mila socie - ha proseguito Federica De Pasquale che è anche Vice Presidente della Sezione Fidapa Roma Campidoglio - ringrazio il Presidente Angelo Deiana per aver accettato di partecipare al convegno organizzato dalla Sezione".

"Troppo spesso si dimentica il crescente potere globale delle donne - ha affermato il Presidente di CONFASSOCIAZIONI, Angelo DEIANA -. Quello generato non solo dalla loro intelligenza, dal loro sistema multitasking e dalla loro capacità di assicurare la sopravvivenza della specie attraverso la maternità. Ma anche da quella straordinaria capacità di pensare, da sempre, strategicamente a rete".

"Le donne - ha continuato DEIANA - rappresentano la sfida del nostro futuro prossimo. Come lo dimostra anche il panel degli invitati a parlare a Expo Consumatori 4.0, la tre giorni organizzata da Assoutenti con la partecipazione di Rete Consumatori Italia, che si svolge sempre a Roma dall`11 al 13 maggio al Parco della Musica. Molte sono le professioniste chiamate ad esprimere il proprio importante contributo su temi centrali relativi la riflessione che l`Expo vuole fare sul mondo consumeristico. Con alcune di loro avrò il piacere di confrontarmi al tavolo cui partecipo la mattina dell`11 relativo all`educazione finanziaria. Perché oggi le nostre donne, sempre più coinvolte in professioni pensanti, un tempo retaggio dell`universo maschile, dimostrano fortemente di voler essere protagoniste del loro futuro".