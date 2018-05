Bce: occupazione eurozona record e iniziano carenze di manodopera

Roma, 10 mag. - L'occupazione complessiva dell'area euro ha toccato nuovi massimi storici e "in alcuni paesi", rileva la Bce nel suo bollettino economico, si manifestano addirittura "crescenti segnali di carenze di manodopera". I miglioramenti del lavoro in prospettiva dovrebbero sostenere il reddito delle famiglie e la spesa per consumi.

"Nel quarto trimestre del 2017 l`occupazione è aumentata di un ulteriore 0,3 per cento sul periodo precedente, determinando un incremento annuo pari all`1,6 per cento. La stessa - si legge - si colloca attualmente a un livello dell`1,5 per cento superiore al massimo pre-crisi registrato nel primo trimestre del 2008". Intanto la disoccupazione continua a calare, anche quella di lunga durata.

"Le informazioni ricavate dalle indagini segnalano il proseguire della crescita dell'occupazione nei prossimi mesi - dice ancora l'istituzione monetaria - e in alcuni paesi e settori si manifestano crescenti segnali di carenze di manodopera".