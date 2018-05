Padoan: riciclaggio diffuso, volume illecito fra 7 e 12% Pil

Roma, 10 mag. - "Il fenomeno del riciclaggio è articolato e diffuso, ha una vocazione transnazionale difficilissima da contrastare". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso di un convegno alla Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

"I livelli in cui si attesta il volume dei proventi da illecito sono elevati - ha aggiunto - le stime varianmo tra l'1,7% e il 12% del Pil. Di questo volume di ricchezza la maggior parte è generata da evasione di imposte e accise circa il 75% dei proventi totali. Credo che basti questa cifra - ha sottolineato il ministro - per dimostrare come lotta all'evasione e lotta al ricliclaggio siano facce della stessa medaglia".