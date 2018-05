Kenya, crollo diga: si aggrava il bilancio, almeno 27 i morti

Nairobi, 10 mag. - È aumentato ad almeno 27 il numero delle vittime provocato nel centro del Kenya dal crollo di una diga. Le persone sono state sorprese nel sonno dall'acqua melmosa, nel pieno della stagione delle piogge che da martedì ha provocato 160 morti nel Paese.

Ieri verso le 21, la diga di Solai, che si trova vicino alla città di Nakuru, circa 160 chilometri a nord di Nairobi, ha ceduto e le acque hanno travolto le modeste abitazioni di questa zona rurale.

Per tutta la notte, i soccorritori - Croce Rosse keniana in testa - hanno lavorato per mettere al riparo i superstiti e recuperare le vittime. "Ricerche e soccorsi proseguono e nuovi cadaveri sono stati scoperti. Il bilancio è ora di 27 morti", ha dichiarato alla stampa Gideon Kibunjah, responsabile di polizia regionale, rivedendo verso l'alto un primo bilancio di 20 morti.

(fonte AFP)