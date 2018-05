Eurizon: utile I trimestre +4,2%, patrimonio a 314,5 mld (+6,5%)

Milano, 10 mag. - Eurizon, la società di asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha registrato nel primo trimestre 2018 un utile netto consolidato pari a 123,2 milioni (+4,2% rispetto al primo trimestre 2017). Il margine da commissioni raggiunge i 184,8 milioni, in crescita del 18%.

Il valore del patrimonio al 31 marzo è pari a 314,5 miliardi (+6,5%). La raccolta totale nel trimestre è di 3,3 miliardi. Prosegue il trend di crescita dei fondi Pir che a fine marzo superano i 2 miliardi di AuM, con una raccolta da inizio anno di 354 milioni, a cui si aggiungono i 480 milioni di patrimonio su soluzioni per la clientela istituzionale.

"La coesione e le consolidate expertise che contraddistinguono la nostra squadra hanno permesso di chiudere un altro trimestre in crescita - ha commentato l'Ad Tommaso Corcos - Il costante impegno dei diversi team ha permesso di ottenere grandi soddisfazioni in un contesto caratterizzato da numerose complessità che vanno dalla riduzione delle fonti di performance, alle novità regolamentari, all`innovazione tecnologica. In questi mesi - ha proseguito - abbiamo avviato in Italia nuove partnership importanti, che hanno tra l`altro richiesto ulteriori sforzi nell'attività di supporto formativo e commerciale. Contemporaneamente manteniamo alta l`attenzione verso lo sviluppo internazionale che continua a rappresentare uno dei principali obiettivi del nostro nuovo piano d`impresa".