Bce, le imprese italiane hnno beneficiato di piano acquisti bond

Roma, 10 mag. - Oltre al sollievo sui titoli di Statod ella penisola, derivante dal programma di acquisti della Bce, anche le imprese italiane hanno beneficiato del parallelo piano di acquisti di obbligazioni private, sebbene in misura minore delle emittenti di Francia e Olanda. Lo rileva la stessa istituzione nel suo bollettino economico. Il programma "sembra aver contribuito al miglioramento delle condizioni di offerta sui mercati primari delle obbligazioni societarie. Dopo l`annuncio del marzo 2016 - si legge - le emissioni nette da parte delle società non finanziarie hanno immediatamente registrato un aumento, permanendo da allora più sostenute rispetto agli anni precedenti".

"Tale tendenza - specifica la Bce - è particolarmente evidente tra le società con sede in Francia, nei Paesi Bassi e, in misura minore, in Italia. Su base lorda, le emissioni sono inoltre rimaste concentrate in un numero relativamente esiguo di paesi. Dall`annuncio del programma si è registrato, nello specifico, un aumento delle emissioni da parte delle società con sede in Germania, Spagna, Francia e Italia".