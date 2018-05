Milano, 10 mag. - Nel Rapporto si è dato ampio spazio - attraverso un'indagine empirica che ha coinvolto oltre 300 operatori - anche alla tematica del revamping/repowering del parco installato, come possibilità concreta di valorizzazione: il 41% degli intervistati dichiara di avere già effettuato interventi di ammodernamento e un ulteriore 20% di averli in programma. Ne consegue che più della metà del parco rinnovabile italiano (per potenza installata) è stato o sarà in qualche modo rinnovato.