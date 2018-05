Eni, apertura insolita assemblea: azionista interrompe presidente

Roma, 10 mag. - Inusuale apertura per l'assemblea di Eni. Un azionista, che ha detto di essere stato presente anche lo scorso anno come rappresentante del deputato del Movimento 5 Stelle, Carlo Sibilia, ha interrotto la presidente che stava iniziando a illustrare la procedura assembelare per chiedere che fosse sostituito il notaio, Paolo Castellini.

Secondo l'azionista l'assemblea avrebbe dovuto essere presieduta da un altro notaio più idoneo perchè Castellini lo scorso anno non ha allegato al verbale di assemblea del 2017 l'intervento fatto da lui stesso. La proposta, messa al voto da Marcegaglia, è stata respinta.