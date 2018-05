Ue, Mattarella: da Bce contributo a ripresa economica

Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Il contributo dato da rilevanti istituzioni dell'Unione, come la Banca Centrale Europea, con una saggia politica di accompagnamento della ripresa economica, va messo in luce. Nonostante il suo mandato comprenda, a differenza di altre Banche centrali, esclusivamente l'obiettivo di una accurata gestione della stabilità monetaria, sarebbe arbitrario non volerlo riconoscere". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Fiesole (Firenze) alla conferenza The State of the Union all'Istituto universitario europeo.

"E la gestione della moneta comune cos'è se non l'espressione di una forte solidarietà tra i Paesi dell'Eurozona, esempio concreto per tutti gli altri?", ha riflettuto il presidente ricordando che "è quella solidarietà a cerchi concentrici che non lascia indietro mai nessuno, bensì tiene la porta aperta, rispettando, insieme, l'ambizione di coloro che vogliono progredire e il ritmo di coloro che ancora non si ritengono pronti per scelte più stringenti".

"È la mutualizzazione che dai principi della libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, è passata per la moneta e ora coinvolge i principi dello Stato di diritto e la gestione della giustizia, la difesa e la politica estera e deve allargarsi sempre più alla cultura e alla formazione - ha concluso il Capo dello Stato -. È quella solidarietà che, attraverso l'esperienza dei Fondi europei di sviluppo e coesione ha fatto assumere in comune il problema delle disuguaglianze e delle aree territoriali svantaggiate, per combatterne gli effetti".