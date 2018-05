Macron da Putin al Forum di San Pietroburgo. Anche Italia in pole

Mosca, 10 mag. - Ci sarà anche Emmanuel Macron nella Capitale degli zar. Il 25 maggio 2018 il presidente russo Vladimir Putin, il presidente francese Macron, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e la numero uno dell'FMI Christine Lagarde parteciperanno alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo 2018, lo rendono noto gli organizzatori del forum che sottolineano: John Micklethwait, direttore di Bloomberg, modererà la sessione plenaria. "Costruire un'economia di fiducia" è il tema chiave del Forum.

Nell`ambito dello SPIEF, Banca Intesa e l`Associazione Conoscere Eurasia numerose iniziative, compresa la Sessione "Le tecnologie europee per aumentare la qualità della vita" in collaborazione con l`Innovation Center di Intesa Sanpaolo e l`Agenzia per lo sviluppo tecnologico della Federazione Russa è programmata per il 23 maggio.

Il 23 maggio sarà il giorno "zero", prima dell`apertura ufficiale del Forum, intitolato anche "La giornata delle PMI". Tra i relatori relatori già confermati: Antonio Fallico, Maksim Shereykin, Francesco Profumo, Sanal Ouchanov, Antonio Cianci, Viacheslav Makarov, Giovanni Campice.

