Milano, 10 mag. - Prima parte di mattinata poco mossa per Piazza Affari (Ftse Mib +0,07% a 24.285 punti) dopo il via libera del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alla nascita di un governo Lega-M5S. Nessuna particolare tensione sul mercato obbligazionario con lo spread in frazionale allargamento a 134 punti.

Tra le blue chip i conti trimestrali premiano Poste (+3,4%) e Unicredit (+2,7%), di contro è in rosso Banco Bpm (-2,7%).