Cina, Wu Xiaohui, fondatore di Anbang, condannato a 18 anni

Pechino, 10 mag. - Il fondatore ed ex numero uno di Anbang, azienda leader delle assicurazioni in Cina, è stato condannato a 18 anni di carcere. Wu Xiaohui era stato arrestato in via cautelativa già all'inizio dell'anno, con l'accusa di frode.

Potente gruppo assicurativo privato, Anbang si era fatto conoscere con una serie di azioni spericolate e acquisizioni all'estero, come il palazzo new-yorkese Waldorf Astoria. Poi il gruppo è caduto rapidamente in disgrazia, posto sotto tutela dalle autorità dopo la scoperta di "pratiche illegali" e in nome della lotta contro i rischi finanziari. Contemporaneamente il suo patron, che si era dimesso a giugno 2017, è stato incriminato di "reati economici" di varia natura.

Oltre alla condanna al carcere, il tribunale ha ordinato anche la confisca di 10,5 miliardi di yuan di attivi, pari a 1,4 miliardi di euro, intestati al carismatico manager 51enne. Una condanna che ha sorpreso ancor di più gli osservatori, poiché Wu aveva sposato una nipote dell'ex numero uno cinese Deng Xiaoping. (fonte afp)