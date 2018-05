Mattarella:scelte impopolari da governi, non addossarle a Ue

Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Troppo spesso - e per troppi anni - l'Europa, in una narrativa superficiale e comune alla generalità dei Paesi membri, è stata rappresentata come un'entità burocratica, complessa e scarsamente intellegibile, alla quale addossare la responsabilità di misure impopolari e dell'allontanamento delle comunità locali dalle proprie tradizioni e dai propri costumi, in nome dell'integrazione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Fiesole (Firenze) alla conferenza annuale "The State of the Union" all'Istituto universitario europeo.

"In realtà le scelte, anche quelle discutibili, sono sempre state frutto del confronto democratico tra i governi in sede di Consiglio Europeo, con il concorso del Parlamento Europeo", ha aggiunto Mattarella sottolineando però che "certamente l'introduzione di talune misure e l'avvio di alcune politiche avrebbero potuto e dovuto essere più attente alle specifiche problematiche e sensibilità nazionali e poter puntare su obiettivi di coesione sociale accanto a quelli di risanamento dei conti pubblici".

"È evidente come l'Europa abbia bisogno di saper governare i problemi dell'oggi con la forza delle proprie radici e gli ideali della sua storia - ha ribadito il capo dello Stato - questa è una responsabilità centrale per le leadership politiche di tutti i Paesi europei".