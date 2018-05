Governo, Schifani: FI con mani libere, M5S-Lega facciano senza noi

Roma, 10 mag. - "La decisione è quella di Berlusconi. Se partirà un governo Lega-5 Stelle sarà per il nostro senso di responsabilità verso i cittadini che vogliono governabilità, ma avremo mani libere sui provvedimenti di una maggioranza di cui non facciamo parte. Non daremo la fiducia". Così l'ex presidente del Senato, Renato Schifani in un'intervista al Giornale di Sicilia.

"In questi mesi - ha continuato Schifani - il veto su Berlusconi ha creato questo stallo che si deve superare o con la nascita di un governo o con il voto. Non abbiamo paura delle elezioni, ma riteniamo che semmai si debbano tenere in autunno, perchè la scarsa affluenza di un voto estivo delegittimerebbe il risultato. Non parliamo nè di astensione benevola o critica, piuttosto è la presa d'atto di una posizione politica che non è pregiudizialmente conflittuale, ma che si riserva di esaminare le singole scelte. Ad esempio, se ci sottoponessero la flat tax non potremmo dire di no, se ci proponessero invece il reddito di cittadinanza andremmo a verificare con rigore dove vengono reperite le disponibilità per le coperture".