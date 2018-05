Banche, Bankitalia: avanti con riforme su recupero crediti

Roma, 10 mag. - Sul processo di recupero dei crediti le misure varate nel 2015 e nel 2016 "stanno dando i primi frutti e sarebbe un errore non proseguire le riforme". Lo ha affermato il vicedirettore generale della Banca d`Italia, Fabio Panetta, in occasione di un seminario su 'Il sistema bancario italiano nel quadro dell`Unione bancaria europea'.

"Abbiamo più volte segnalato al governo e al Parlamento - ha detto - anche l`esigenza di rendere più efficiente il processo di recupero dei crediti, accorciando i tempi, in Italia troppo lunghi, necessari per escutere le garanzie e completare una procedura fallimentare".

Il vicedirettore di Via Nazionale ha ricordato che "la riforma del diritto fallimentare entrerà in vigore nel prossimo novembre se saranno emanati i decreti legislativi previsti, altrimenti decadrà. Bisogna inoltre capire - ha aggiunto - perché in alcuni tribunali i tempi di recupero dei crediti sono più lunghi della media e bisogna definire le misure necessarie per ridurli".

Secondo Panetta, inoltre, "gli interventi sulla giustizia civile sono urgenti: i più recenti orientamenti dell`SSM e della Commissione europea riducono infatti i tempi entro cui le banche devono svalutare integralmente i crediti deteriorati, aggravando così lo svantaggio competitivo che deriva dalla lentezza delle nostre procedure giudiziali di recupero".