Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Abbiamo una moneta capace di costituire un punto di riferimento concreto sul piano internazionale, un ruolo che nessuna moneta nazionale potrebbe svolgere". Lo ha detto, difendendo l'euro, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che è intervenuto a Fiesole (Firenze) al convegno The State of the Union all'Istituto universitario europeo.