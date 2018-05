Fiesole (Firenze), 10 mag. - È necessario "avviare una riscoperta dell'Europa come di "un grande disegno" sottraendoci all'egemonia di particolarismi senza futuro e di una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l'impraticabilità all'Unione". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando a Fiesole (Firenze) alla conferenza The state of the Union all'Istituto universitario europeo.(segue)