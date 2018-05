Anzaldi (Pd): Di Maio si fa dare lasciapassare da Berlusconi

Roma, 10 mag. - "Il governo val bene un`abiura, come scrive il Fatto quotidiano. Di Maio si fa dare il lasciapassare da Silvio Berlusconi per portare il suo partito al potere e archivia l`antiberlusconismo". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"'Delinquente naturale', 'psiconano', 'male assoluto'? Tutto dimenticato - prosegue Anzaldi - per la fame del leader M5S di entrare nella stanza dei bottoni. Lo scambio di amorosi sensi della giornata di ieri, tra veti improvvisamente caduti e ringraziamenti per la responsabilità, rimarrà impressa nel curriculum politico del capo Cinque stelle. Comunque vada a finire, qualsiasi sia la conclusione di questa trattativa, Di Maio ha confermato ancora una volta di non avere alcun problema a scendere a patti con il Cavaliere. Lo avevamo già visto quando i suoi senatori hanno votato in massa la candidata di Berlusconi a presidente del Senato".