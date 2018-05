Governo, Pagano (FI): Berlusconi vero uomo di Stato

Roma, 10 mag. - "Il presidente Berlusconi dimostra ancora una volta di essere un vero italiano e un grande uomo di Stato. Una scelta di responsabilità, coerente con il principio di anteporre a ogni interesse di parte l'interesse degli italiani. La decisione di Berlusconi di non porre alcun ostacolo al tentativo di far nascere un governo Lega-5 Stelle è la riprova più trasparente e più autorevole della politica di Forza Italia in un momento difficile per il Paese e per tantissimi cittadini. La rinuncia a ogni veto preliminare significa anche piena libertà di decidere su ogni punto in scienza e coscienza, in armonia con il programma del centrodestra che è stato quello votato dalla maggioranza degli italiani". Lo dichiara Nazario Pagano, senatore di Forza Italia.