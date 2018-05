Roma, 10 mag. - "Io non so chi abbia inventato l'espressione "astensione benevola". Non esiste. Cioè: certo che lo so, ma nessuno di noi ha parlato di astensione benevola. Silvio Berlusconi non ha mai parlato di astensione benevola che non so neanche cosa voglia dire tecnicamente." Così Licia Ronzulli, Forza Italia, ad Agorà su Rai Tre.