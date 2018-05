Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Pensare di farcela da soli è pura illusione o, peggio, inganno consapevole delle opinioni pubbliche" davanti alla complessità del quadro internazionale. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando, a Fiesole (Firenze), al convegno The State of The Union.

"L'irrilevanza delle politiche di ciascun singolo Paese europeo, fuori dal quadro di riferimento continentale, emergerebbe immediatamente", ha ribadito il Capo dello Stato. (segue)