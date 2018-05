Fiesole ( Firenze), 10 mag. - In Europa "la operosa solidarietà degli esordi sembra essersi trasformata in una stagnante indifferenza, in una sfiducia diffusasi, pervasivamente, a tutti i livelli, portando opinioni pubbliche, governi, istituzioni comuni, a diffidare, in misura crescente, l`uno dell`altro". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Fiesole (Firenze) al convegno The state of the Union all'Istituto universitario europeo.