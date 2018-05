Ue, Mattarella: no disillusione, mai come oggi urgente unire

Fiesole (Firenze), 10 mag. - "Parlare dell`unione dell`Europa rappresenta di per sé, oggi, una sfida. Nel turbamento del mondo, quanto apparirebbe necessario il ruolo di equilibrio svolto da un concerto di 27 Paesi, tanto si mostra ampio il divario tra l`essere e il dover essere di un`ampia comunità che trova la sua dimensione in uno spazio già condiviso. Mai, dunque, come oggi appare urgente "unire". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Fiesole (Firenze) all`incontro "The State of The Union" all`Istituto universitario europeo.

"Eppure tanta parte dell`opinione pubblica del continente appare percorsa da sentimenti di disillusione - ha aggiunto - immemore del significato e dei risultati di un cammino prezioso, diretto a un traguardo che ha animato gli spiriti della gioventù formatasi nel `900. Questa mancanza di consapevolezza si colloca al di fuori della visione della storia".