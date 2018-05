Bt taglierà 13mila dipendenti in tre anni, risparmi 1,5 mld sterline

Roma, 10 mag. - Il gigante britannico delle telecomunicazioni BT ha annunciato che taglierà 13.000 posti di lavoro amministrativi e di middle management e la creazione di 6.000 posti di lavoro tecnici e assistenza ai consumatori. Il piano triennale di riduzione dei posti di lavoro mira a "semplificare il modello di business di BT", incluso "tagliare i livelli di gestione", ha detto il gruppo in una nota. BT mira a ridurre i costi di 1,5 miliardi di sterline (1,7 miliardi di euro) in tre anni.

L'implementazione di questo piano prevede 800 milioni di sterline di costi iniziali. Il gruppo, che impiega 106.400 dipendenti in tutto il mondo tra cui 82.800 nel Regno Unito, secondo il suo ultimo rapporto annuale, aveva già annunciato lo scorso anno la riduzione di 4.000 posti di lavoro in tutto il mondo dopo un anno fiscale 2016-2017 difficile segnato da un clamoroso scandalo contabile in Italia.

Questa volta, i tagli di lavoro annunciati fanno parte di un "piano strategico" per "creare valore per gli azionisti a lungo termine mantenendo la posizione dominante nei servizi di telecomunicazione nel Regno Unito e alle multinazionali". Il gruppo non specifica in quali paesi questi tagli verranno effettuati tra i 63 dove ha dipendenti, anche se una buona parte potrebbe essere nel Regno Unito. (Segue)