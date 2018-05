M.O., Francia: appello Macron a de-escalation tra Israele e Iran

Roma, 10 mag. - Il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, ha rivolto un appello alla de-escalation tra Israele e Iran, dopo l'improvvisa crescita della tensione tra i due Paesi sul teatro siriano. Lo ha indicato la presidenza francese.

Macron "ha lanciato un appello alla de-escalation", ha indicato l'Eliseo, "e a riguardo si intratterrà con il cancelliere" tedesco Angela Merkel, che incontrerà ad Aquisgrana, in Germania, in occasione della cerimonia per la consegna del premio europeo Carlomagno.

(fonte AFP)