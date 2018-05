Bossi: Berlusconi conterà nel governo Lega-M5S

Roma, 10 mag. - "Berlusconi non avrà le sedie, però conterà: avrà il potere di intervenire su ogni legge". Lo ha detto in un'intervista a La Stampa Umberto Bossi, fondatore della Lega, secondo cui il premier "di solito lo esprime chi ha preso più voti" ma Giancarlo Giorgetti (una delle ipotesi per la guida di Palazzo Chigi - ndr) sarebbe "abbastanza bravo perché è un saggio realista".

Per Bossi la cosa principale per questo governo è avviare "la fine del centralismo", cioè approvare "le competenze per l'autonomia delle regioni padane, il Veneto e la Lombardia che hanno tenuto un referendum popolare".

Sul reddito di cittadinanza infine, Bossi ha sostenuto che "non può essere la nuova Cassa del Mezzogiorno, un assistenzialismo alla democristiana".