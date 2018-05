Usa, arrivati a Washington i tre americani liberati da... -2

Roma, 10 mag. - Poco prima delle tre del mattino, ora di Washington, il presidente americano e la First Lady sono saliti a bordo dell'aereo col quale era appena arrivati i tre cittadini americani assieme al segretario di stato Mike Pompeo. Un'immagine carica di significato in vista dell'imminente incontro tra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Hong Un.

"Questo è un momento speciale. Per me, questo rappresenta qualcosa di entusiasmante, qualcosa di molto importante per il Paese", aveva dichiarato Trump qualche ora prima dalla Casa Bianca. Trump ha assicurato che data e luogo dello storico incontro saranno resi noti nei prossimi giorni, precisando comunque che non avverrà nella Zona demilitarizzata tra le due Coree. Quella di Singapore appare ormai come l'ipotesi più accreditata.

(fonte afp)