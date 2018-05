Governo, Marcucci (Pd): Salvini e Di Maio irresponsabili

Roma, 10 mag. - "Prendiamo atto che sta per accadere quello che era ovvio accadesse. Dalla tenuta della logica spartitoria avuta alle Camere sui presidenti, sui vice presidenti, sui questori, si capiva che c`era un accordo più profondo che non poteva non sfociare in una intesa di governo. Hanno fatto perdere al paese due mesi di tempo. Sono irresponsabili oltre che poco rispettosi delle istituzioni". Lo ha detto a Repubblica Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato.

"Il tanto peggio tanto meglio non esiste, in democrazia esistono le elezioni, l'esito e la serietà della politica. Noi avendo perso ed essendo state vinte le elezioni da due forze di grande assonanza programmatica - ha rilevato Marcucci - non potevamo che ritagliarci il ruolo di opposizione. Che non è insignificanza o marginalità, ma controllo e sprone al governo".

Marcucci ha assicurato che "faremo opposizione dura però non preconcetta: se la futura maggioranza proponesse leggi affini al nostro programma, saremmo pronti anche a votarle. La distanza del Pd da queste forze è enorme e quindi non potevamo pensare a un progetto di governo Questa chiarezza premierà il Pd".