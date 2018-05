Presidente Romania assegna onorificenza a prefetto Sarti -2

Roma, 10 mag. - "La forza dell'Europa unita sta nei valori comuni", ha detto l'ambasciatore George Gabriel Bologan, sottolineando allo stesso tempo il ruolo essenziale della moralità e dei valori cristiani nella affermazione e il rafforzamento dell'identità europea. Nel suo discorso, il capo missione ha ringraziato il prefetto Sandra Sarti e i partner italiani per i loro sforzi costanti a sostegno della comunità romena, notando il ruolo della conoscenza reciproca nell'approfondimento del processo d'integrazione nella società di accoglienza e nella promozione dell'unità a livello europeo.

In segno di apprezzamento per l'attività del prefetto Sarti e dello Stato italiano, l'ambasciatore Bologan ha rilevato il contributo delle istituzioni italiane nel processo di costruzione europea, ricordando il modello costituito da Alcide De Gasperi, uno dei padri fondatori dell'Ue, per promuovere la solidarietà, la meritocrazia e la responsabilità come principi e valori europei comuni. "La fiducia dei cittadini nelle istituzioni statali e quelle europee, è il frutto della responsabilità e della dedizione di ogni funzionario pubblico", ha detto il capo della missione, facendo riferimento alla professionalità e serietà del Prefetto Sarti, mettendo in evidenza l'importanza di valutare le persone coinvolte per eliminare la burocrazia inefficiente, attraverso fatti e non semplici dichiarazioni, rendendo le istituzioni pubbliche più efficienti attraverso un comportamento attivo. Durante il suo intervento, il Prefetto Sandra Sarti ha espresso apprezzamento per l'apertura e la buona cooperazione con la parte romena, sottolineando l'importanza della cooperazione inter-istituzionale tra lo Stato romeno, attraverso l'Ambasciata di Romania a Roma, lo Stato italiano, attraverso il Ministero degli Interni e la Diocesi Ortodossa Romena, per il processo di riconoscimento della Chiesa Ortodossa Romena da parte dello Stato italiano. In questo contesto, ha ribadito il contributo di questo processo al rafforzamento delle relazioni bilaterali e ha ringraziato il presidente Klaus Iohannis e l'ambasciatore Bologan per l'onorificenza conferita, la prima onorificenza di questo genere conferito a un ufficiale del Ministero degli Interni italiano da parte di un altro Stato europeo.

La cerimonia, svoltasi alla presenza di un folto pubblico di alti rappresentanti dei Ministeri degli Interni e degli Affari Esteri d'Italia, di altre istituzioni italiane e dei culti, ha rappresentato, alla vigilia della Festa dell'Europa, un'occasione - conclude la nota - per presentare i rapporti bilaterali privilegiati, anche dal punto di vista dell'appartenenza dei nostri Paesi all'Unione Europea.