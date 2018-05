Poste: per 2018 impegno a realizzare obiettivi piano Deliver 2022 -2

Roma, 10 mag. - Il gruppo Poste Italiane sarà impegnato inotre nel Programma di accelerazione digitale delineato nel Piano strategico. Ciò impegna la società a promuovere un'innovazione e uno sviluppo inclusivi per offrire ai cittadini, alle imprese e alle Pubbliche amministrazioni soluzioni tecnologicamente avanzate, sicure, semplici da usare e efficaci da affiancare all'offerta tradizionale.

Nel settore operativo dedicato ai Servizi finanziari, il Piano si propone di cogliere le opportunità determinate dalle recenti innovazioni regolamentari (MiFID II e IDD) sfruttando gli attuali punti di forza, vale a dire clienti, rete di distribuzione e marchio. Al contempo, il Risparmio postale trarrà vantaggio dal nuovo accordo con Cassa Depositi e Prestiti firmato a dicembre 2017. Inoltre, la strategia di gestione attiva del portafoglio di strumenti finanziari si propone di stabilizzare i rendimenti da proventi finanziari e plusvalenze. Nel resto del 2018 il gruppo si concentrerà sulla valorizzazione del risparmio gestito.

Nel segmento dei Servizi assicurativi, il gruppo intende mantenere la sua leadership nel ramo Vita, offrendo ai clienti i prodotti migliori nell'attuale contesto economico e di mercato e continuando a sviluppare Fondi Individuali Pensionistici. Nel ramo non-vita, l'obiettivo è quello di crescere rapidamente nei settori danni, welfare, non-auto e non-vita, sfruttando il potenziale di questi mercati.

La realizzazione degli obiettivi del Piano strategico sarà sostenuta da un Piano di Investimenti per 2,8 miliardi nel quinquennio 2018-2022, pari al 5% dei ricavi (4% nel triennio 2015-2017). Il 61% degli investimenti sarà impiegato in tecnologie informatiche, il 23% nel settore immobiliare e il 16% in altri progetti, relativi principalmente alla riorganizzazione nel segmento Corrispondenza, pacchi e distribuzione.