Poste: per 2018 impegno a realizzare obiettivi piano Deliver 2022

Roma, 10 mag. - Per il resto del 2018 il gruppo Poste Italiane sarà impegnato a realizzare gli obiettivi delineati nel piano quinquennale Deliver 2022, approvato dal consiglio di amministrazione il 26 febbraio 2018. E' quanto si legge nella nota con i dati della trimestrale. L'obiettivo del Piano strategico del gruppo, sottolinea Poste, "è quello di mettere in atto una trasformazione fisica e digitale, sfruttando le tendenze di mercato e la ripresa dell'economia italiana".

Nel settore operativo Corrispondenza, pacchi e distribuzione il gruppo si occuperà della graduale realizzazione del modello unificato di recapito, che si propone di garantire che la rete stia al passo con la crescita dell'e-commerce e con l'evoluzione delle esigenze dei clienti. L'adozione di nuove tecnologie di automazione a sostegno dei processi di produzione continuerà, per aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi postali, per massimizzare le sinergie nella logistica e nella rete operativa e per valorizzare tutte le risorse disponibili del gruppo. Questa strategia consentirà anche al gruppo di migliorare il suo posizionamento competitivo nel mercato dei pacchi cogliendo le opportunità che si presentano con la crescita dell'e-commerce.

Con la creazione del nuovo comparto Pagamenti, mobile e digitale, il gruppo Poste italiane si propone di diventare il principale ecosistema di pagamenti in Italia, garantendo la convergenza fra pagamenti e tecnologia mobile e fra i canali fisici e quelli digitali, utilizzando le risorse esistenti in termini di competenze, base clienti e reti fisiche e digitali. L'obiettivo è quello di contribuire alla prevista evoluzione dell'offerta dei servizi di pagamento, per sviluppare il mercato della moneta elettronica e dei servizi di pagamento (in Italia il contante è utilizzato per l'85% delle operazioni, rispetto a una media del 68% per l'Ue). (Segue)