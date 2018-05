Presidente Romania assegna onorificenza a prefetto Sarti

Roma, 10 mag. - Si è svolta presso l'ambasciata di Romania a Roma la cerimonia di consegna al prefetto Sandra Sarti dell`Onorificenza di Ufficiale dell`Ordine Nazionale 'Al Merito'.

L'alta onorificenza - spiega in una nota l'ambasciata di Romania in Italia - è stata conferita dal presidente della Romania, S.E. Klaus Werner Johannis, in segno di "apprezzamento per il significativo contributo personale nello sviluppo dei progetti di cooperazione romeno-italiana e nella promozione dell'immagine della comunità romena nella Repubblica Italiana". Il Prefetto Sandra Sarti è presidente della Commissione nazionale per il diritto d'asilo nell'ambito del Ministero degli Interni, avendo contribuito in modo significativo, attraverso il suo lavoro, al riconoscimento della Chiesa Ortodossa Romena da parte dello Stato italiano e alla buona cooperazione tra l'Ambasciata e il Ministero degli Interni.

