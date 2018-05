UniCredit, Mustier: valutiamo azioni legali contro Caius

Milano, 10 mag. - UniCredit valuta l'opportunità di "azioni legali" nei confronti di Caius Capital, il fondo attivista che ha scritto a Bce ed Eba contestando l'inclusione nel capitale di UniCredit dei Cashes emessi nel 2008. Lo ha reso noto l'Ad del gruppo, Jean Pierre Mustier, in un briefing telefonico sui risultati del primo trimestre 2018. Mustier ha ribadito che il contributo al capitale delle azioni sottostanti i Cashes non impatta materialmente sugli indici patrimoniali del gruppo, in particolare sul Cet1 ratio, e ha puntualizzato che "il trattamento regolamentare delle azioni sottostanti i Cashes è stato completamente reso noto al mercato e confermato e rivisto da tutti i regolatori ed è pienamente conforme a tutte le normative passate e attuali".